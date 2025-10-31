Företagskatalog
EnergySage Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in United States på EnergySage uppgår till $105K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för EnergySages totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/31/2025

Medianpaket
company icon
EnergySage
Software Engineer
Boston, MA
Totalt per år
$105K
Nivå
L3
Grundlön
$105K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
0 År
Vilka är karriärnivåerna på EnergySage?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Bidra

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på EnergySage in United States ligger på en årlig total ersättning på $125,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på EnergySage för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $105,000.

