Endava Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in Romania på Endava varierar från RON 91.1K per year för Software Engineer till RON 356K per year för Principal Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Romania uppgår till RON 114K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Endavas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå Lägg till ersättning Jämför nivåer

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus Software Engineer ( Instegsnivå ) RON 91.1K RON 91.1K RON 0 RON 0 Senior Software Engineer RON 188K RON 186K RON 2.3K RON 0 Lead Software Engineer RON 213K RON 213K RON 0 RON 0 Principal Software Engineer RON 356K RON 340K RON 16.9K RON 0

Senaste löneinlämningar

Företag Plats | Datum Nivånamn Tagg Års yrkeserfarenhet Totalt / På företaget Total kompensation ( RON ) Grundlön | Aktier (år) | Bonus

