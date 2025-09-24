Företagskatalog
Endava
Endava Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in Romania på Endava varierar från RON 91.1K per year för Software Engineer till RON 356K per year för Principal Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Romania uppgår till RON 114K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Endavas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer
(Instegsnivå)
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 340K
RON 16.9K
RON 0
RON 714K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på Endava?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Endava in Romania ligger på en årlig total ersättning på RON 356,460. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Endava för Mjukvaruingenjör rollen in Romania är RON 113,870.

