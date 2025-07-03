Emumba Löner

Emumbas löner varierar från $3,398 i total ersättning per år för en Personalavdelning i den lägre delen till $6,464 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Emumba . Senast uppdaterad: 11/21/2025