Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Elsevier varierar från $89.6K per year för Software Engineer 1 till $148K per year för Lead Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $110K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Elseviers totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
