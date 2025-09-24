Företagskatalog
Elsevier
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Elsevier Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Elsevier varierar från $89.6K per year för Software Engineer 1 till $148K per year för Lead Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $110K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Elseviers totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer 1
(Instegsnivå)
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
$160K

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på Elsevier?

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at Elsevier in United States sits at a yearly total compensation of $175,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Elsevier for the Mjukvaruingenjör role in United States is $110,000.

Andra resurser