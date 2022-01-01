Företagskatalog
Ellucian
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Ellucian Löner

Ellucians löner varierar från $35,930 i total ersättning per år för en Affärsanalytiker i den lägre delen till $151,443 för en Försäljning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Ellucian. Senast uppdaterad: 9/4/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruingenjör
Median $100K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $98K
Affärsanalytiker
$35.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Projektledare
$104K
Försäljning
$151K
Chef för mjukvaruingenjörer
$41.1K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Vanliga frågor

The highest paying role reported at Ellucian is Försäljning at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $151,443. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ellucian is $99,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Ellucian

Relaterade företag

  • Planview
  • Maxim Integrated
  • BenchPrep
  • Civitas Learning
  • Bain
  • Se alla företag ➜

Andra resurser