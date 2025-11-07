Företagskatalog
Electronic Arts
  1. Associate Product Designer
  2. Product Designer I
  3. Product Designer II
    4. Visa 4 Fler nivåer
Genomsnitt Årlig Total ersättning
CA$74,175
Grundlön
CA$94,812
Aktietilldelning ()
CA$2,882
Bonus
CA$5,929
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Senaste lönerapporter
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
