Företagskatalog
EGYM
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Chef för mjukvaruingenjörer

  • Alla Chef för mjukvaruingenjörer löner

EGYM Chef för mjukvaruingenjörer Löner

Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruingenjörer in Germany på EGYM uppgår till €77K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för EGYMs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Medianpaket
company icon
EGYM
Head of Software Engineering
Munich, BY, Germany
Totalt per år
€77K
Nivå
-
Grundlön
€77K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År på företaget
4 År
Års erfarenhet
9 År
Vilka är karriärnivåerna på EGYM?

€142K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Chef för mjukvaruingenjörer erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Chef för mjukvaruingenjörer at EGYM in Germany sits at a yearly total compensation of €84,981. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at EGYM for the Chef för mjukvaruingenjörer role in Germany is €73,455.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för EGYM

Relaterade företag

  • Coinbase
  • Square
  • Databricks
  • Stripe
  • Lyft
  • Se alla företag ➜

Andra resurser