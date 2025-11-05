Företagskatalog
EDF FR Maskiningenjör Löner i Greater Paris Area

Medianersättningspaketet för Maskiningenjör in Greater Paris Area på EDF FR uppgår till €42.6K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för EDF FRs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Medianpaket
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
Totalt per år
€42.6K
Nivå
L3
Grundlön
€37.1K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€5.5K
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
5 År
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Maskiningenjör på EDF FR in Greater Paris Area ligger på en årlig total ersättning på €43,378. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på EDF FR för Maskiningenjör rollen in Greater Paris Area är €42,550.

