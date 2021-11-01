Företagskatalog
ECS
Jobbar du här? Hävda ditt företag

ECS Löner

ECSs löner varierar från $7,236 i total ersättning per år för en Maskiningenjör i den lägre delen till $226,125 för en Teknisk programchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på ECS. Senast uppdaterad: 9/6/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruingenjör
Median $140K

Dataingenjör

Cybersäkerhetsanalytiker
Median $85K
Affärsanalytiker
$141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Chef för datavetenskap
$151K
Informationsteknolog (IT)
$89.6K
Marknadsföring
$102K
Maskiningenjör
$7.2K
Programchef
$118K
Projektledare
$64.7K
Lösningsarkitekt
$181K
Teknisk programchef
$226K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på ECS är Teknisk programchef at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $226,125. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ECS är $117,600.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för ECS

Relaterade företag

  • Nisum
  • R3
  • Contrast Security
  • Adobe Workfront
  • Incorta
  • Se alla företag ➜

Andra resurser