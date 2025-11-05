Företagskatalog
EcoVadis
  • Greater Barcelona Area

EcoVadis Mjukvaruingenjör Löner i Greater Barcelona Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Barcelona Area på EcoVadis uppgår till €60.4K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för EcoVadiss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Medianpaket
Totalt per år
€60.4K
Nivå
Senior
Grundlön
€56.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.8K
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på EcoVadis?
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på EcoVadis in Greater Barcelona Area ligger på en årlig total ersättning på €72,909. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på EcoVadis för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Barcelona Area är €60,599.

