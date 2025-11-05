Företagskatalog
Duck Creek Technologies
Duck Creek Technologies Chef för mjukvaruutveckling Löner i New York City Area

Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruutveckling in New York City Area på Duck Creek Technologies uppgår till $220K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Duck Creek Technologiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Medianpaket
company icon
Duck Creek Technologies
Software Engineering Manager
Bridgewater, NJ
Totalt per år
$220K
Nivå
-
Grundlön
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$30K
År på företaget
17 År
Års erfarenhet
17 År
Vilka är karriärnivåerna på Duck Creek Technologies?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste löneinlämningar
Inga löner hittades
Bidra

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruutveckling på Duck Creek Technologies in New York City Area ligger på en årlig total ersättning på $227,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Duck Creek Technologies för Chef för mjukvaruutveckling rollen in New York City Area är $220,000.

