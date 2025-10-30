Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på DRW varierar från $203K per year för L2 till $387K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $259K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för DRWs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
