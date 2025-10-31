Företagskatalog
  • Löner
  • Datavetare

  • Alla Datavetare löner

DRW Datavetare Löner

Medianersättningspaketet för Datavetare in United Kingdom på DRW uppgår till £152K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för DRWs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/31/2025

Medianpaket
company icon
DRW
Quantitative Researcher
London, EN, United Kingdom
Totalt per år
£152K
Nivå
L1
Grundlön
£152K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
0 År
Vilka är karriärnivåerna på DRW?
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.2K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.4K
Verily logo
+£16.6K
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på DRW in United Kingdom ligger på en årlig total ersättning på £247,598. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på DRW för Datavetare rollen in United Kingdom är £119,156.

