Företagskatalog
Druva
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Teknisk skribent

  • Alla Teknisk skribent löner

Druva Teknisk skribent Löner

Medianersättningspaketet för Teknisk skribent in India på Druva uppgår till ₹2.5M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Druvas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Medianpaket
company icon
Druva
Senior Information Developer
Pune, MH, India
Totalt per år
₹2.5M
Nivå
Staff Technical Writer
Grundlön
₹2.5M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
11 År
Vilka är karriärnivåerna på Druva?

₹13.95M

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Teknisk skribent erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Teknisk skribent på Druva in India ligger på en årlig total ersättning på ₹4,497,794. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Druva för Teknisk skribent rollen in India är ₹2,534,224.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Druva

Relaterade företag

  • Tavant
  • Forescout
  • Arcesium
  • InvestCloud
  • DataCamp
  • Se alla företag ➜

Andra resurser