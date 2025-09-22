Företagskatalog
Druva
Druva Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Druva varierar från ₹2.59M per year för Staff Software Engineer till ₹6.68M per year för Principal Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹4.59M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Druvas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer
(Instegsnivå)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på Druva?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Druva in India ligger på en årlig total ersättning på ₹7,183,110. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Druva för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹4,075,959.

