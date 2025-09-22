Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Druva varierar från ₹2.59M per year för Staff Software Engineer till ₹6.68M per year för Principal Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹4.59M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Druvas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
