Säkerhetsmjukvaruingenjör-ersättning in United States på Dropbox uppgår till $357K per year för IC3. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $290K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Dropboxs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$357K
$209K
$128K
$21.3K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Dropbox omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)