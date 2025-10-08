Företagskatalog
Dropbox
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Full-Stack Mjukvaruingenjör

  • Greater Seattle Area

Dropbox Full-Stack Mjukvaruingenjör Löner i Greater Seattle Area

Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Seattle Area på Dropbox varierar från $254K per year för IC2 till $380K per year för IC3. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Seattle Area uppgår till $250K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Dropboxs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025

Genomsnitt Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
IC1
Software Engineer (SWE)(Instegsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$254K
$174K
$63.6K
$17.3K
IC3
$380K
$209K
$144K
$27.8K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Dropbox omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Full-Stack Mjukvaruingenjör på Dropbox in Greater Seattle Area ligger på en årlig total ersättning på $448,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Dropbox för Full-Stack Mjukvaruingenjör rollen in Greater Seattle Area är $338,000.

