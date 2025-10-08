Företagskatalog
Dropbox
  • Löner
  • Produktdesigner

  • UX-Designer

  • United States

Dropbox UX-Designer Löner i United States

UX-Designer-ersättning in United States på Dropbox varierar från $172K per year för IC1 till $411K per year för IC5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $309K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Dropboxs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025

Genomsnitt Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
IC1
$172K
$127K
$29.6K
$15.9K
IC2
$220K
$161K
$44.9K
$13.7K
IC3
$287K
$195K
$67.1K
$24.9K
IC4
Senior Product Designer
$365K
$211K
$118K
$36.6K
$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Dropbox omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en UX-Designer på Dropbox in United States ligger på en årlig total ersättning på $410,800. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Dropbox för UX-Designer rollen in United States är $288,000.

Andra resurser