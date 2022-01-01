Drizly Löner

Drizlys löneintervall sträcker sig från $132,660 i total kompensation per år för en Datavetare på den nedre änden till $351,750 för en Chef för datavetenskap på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Drizly . Senast uppdaterad: 8/18/2025