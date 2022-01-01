Företagskatalog
Drizly
Arbetar du här? Gör anspråk på ditt företag

Drizly Löner

Drizlys löneintervall sträcker sig från $132,660 i total kompensation per år för en Datavetare på den nedre änden till $351,750 för en Chef för datavetenskap på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Drizly. Senast uppdaterad: 8/18/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet $30K+ (ibland $300K+) ökningar.Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av de verkliga experterna - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruutvecklare
Median $170K
Produktchef
Median $225K
Chef för mjukvaruutveckling
Median $261K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Chef för datavetenskap
$352K
Datavetare
$133K
Marknadsföringsoperationer
$246K
Produktdesigner
$162K
Försäljning
$234K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Drizly är Chef för datavetenskap at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $351,750. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Drizly är $229,413.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Drizly

Relaterade företag

  • FASHIONPHILE
  • Jane
  • Daily Harvest
  • The Mom Project
  • Tradesy
  • Se alla företag ➜

Andra resurser