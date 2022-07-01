Drawbridge Löner

Drawbridges löner varierar från $160,800 i total ersättning per år för en IT-teknolog i den lägre delen till $174,125 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Drawbridge . Senast uppdaterad: 11/19/2025