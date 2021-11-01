Företagskatalog
DPR Construction
DPR Construction Löner

DPR Constructions löneintervall sträcker sig från $113,430 i total kompensation per år för en Försäljningsingenjör på den nedre änden till $183,600 för en Produktchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på DPR Construction. Senast uppdaterad: 8/18/2025

$160K

Projektledare
Median $156K
Civilingenjör
Median $114K

Byggnadsingenjör

Verksamhetsanalytiker
$171K

Dataanalytiker
$117K
Produktchef
$184K
Programchef
$168K
Försäljningsingenjör
$113K
Teknisk programchef
$131K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på DPR Construction är Produktchef at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $183,600. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på DPR Construction är $143,371.

