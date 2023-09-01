DPG Media Löner

DPG Medias löneintervall sträcker sig från $44,948 i total kompensation per år för en Marknadsföring på den nedre änden till $134,980 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på DPG Media . Senast uppdaterad: 8/18/2025