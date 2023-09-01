Företagskatalog
DPG Media
DPG Media Löner

DPG Medias löneintervall sträcker sig från $44,948 i total kompensation per år för en Marknadsföring på den nedre änden till $134,980 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på DPG Media. Senast uppdaterad: 8/18/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Mjukvaruutvecklare
Median $85K
Marknadsföring
$44.9K
Chef för mjukvaruutveckling
$135K

FAQ

Kõrgeima palgaga roll DPG Media on Chef för mjukvaruutveckling at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $134,980. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
DPG Media mediaan aastane kogukompensatsioon on $85,000.

