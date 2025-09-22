Företagskatalog
DP World
DP World Chef för mjukvaruingenjörer Löner

Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruingenjörer in India på DP World uppgår till ₹8.17M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för DP Worlds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Medianpaket
company icon
DP World
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹8.17M
Nivå
-
Grundlön
₹6.87M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹1.29M
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
12 År
₹13.94M

Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruingenjörer på DP World in India ligger på en årlig total ersättning på ₹10,812,636. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på DP World för Chef för mjukvaruingenjörer rollen in India är ₹6,871,484.

