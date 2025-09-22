Mjukvaruingenjör-ersättning in India på DP World varierar från ₹2.21M per year för SDE till ₹4.97M per year för Group SDE 2. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹4.08M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för DP Worlds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
