Mjukvaruingenjör-ersättning in India på DP World varierar från ₹2.21M per year för SDE till ₹4.97M per year för Group SDE 2. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹4.08M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för DP Worlds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
SDE
(Instegsnivå)
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på DP World in India ligger på en årlig total ersättning på ₹6,635,935. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på DP World för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹3,987,642.

