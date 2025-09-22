Företagskatalog
DP World
DP World Produktchef Löner

Medianersättningspaketet för Produktchef in India på DP World uppgår till ₹6.78M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för DP Worlds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Medianpaket
company icon
DP World
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹6.78M
Nivå
Senior
Grundlön
₹5.78M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹997K
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på DP World?

₹13.94M

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på DP World in India ligger på en årlig total ersättning på ₹11,170,115. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på DP World för Produktchef rollen in India är ₹6,543,810.

Andra resurser