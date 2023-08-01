Företagskatalog
DP World Löner

DP Worlds löneintervall sträcker sig från $22,984 i total kompensation per år för en Kundserviceoperationer på den nedre änden till $108,463 för en Teknisk programchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på DP World. Senast uppdaterad: 8/18/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Backend-mjukvaruingenjör

Fullstack-mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkringsingenjör

Produktchef
Median $77.8K
Chef för mjukvaruutveckling
Median $78.9K

Kundserviceoperationer
$23K
Dataanalytiker
$46.6K
Industridesigner
$81.6K
IT-teknolog
$37.3K
Teknisk programchef
$108K
Teknisk skribent
$41.4K
FAQ

