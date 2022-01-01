Företagskatalog
Doximity
Doximity Löner

Doximitys löneintervall sträcker sig från $120,000 i total kompensation per år för en Marknadsföring på den nedre änden till $299,000 för en Produktchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Doximity. Senast uppdaterad: 8/18/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $210K

Fullstack-mjukvaruingenjör

Marknadsföring
Median $120K
Produktchef
Median $299K

Datavetare
Median $125K
Affärsutveckling
$124K
Dataanalytiker
$219K
Produktdesigner
$225K
Försäljning
$225K
Intjäningsschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Doximity omfattas Aktie-/kapitalbidrag av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (2.08% månatligen)

FAQ

La compensació total anual mediana informada a Doximity és de $214,550.

