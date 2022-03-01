Företagskatalog
Dow
Dow Löner

Dows löneintervall sträcker sig från $34,354 i total kompensation per år för en Produktdesigner på den nedre änden till $417,900 för en Finansanalytiker på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Dow. Senast uppdaterad: 8/18/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $103K

Forskningsvetenskapare

Maskiningenjör
Median $125K

Produktionsingenjör

Kemisk ingenjör
Median $104K

Forskningsingenjör

Datavetare
Median $164K
Revisor
$72.6K
Biomedicinsk ingenjör
$107K
Verksamhetsanalytiker
$103K
Företagsutveckling
$95.7K
Dataanalytiker
$45.3K
Chef för datavetenskap
$164K
Elektroingenjör
$111K
Finansanalytiker
$418K
Maskinvaruingenjör
$130K
IT-teknolog
$80.4K
Materialingenjör
$139K
Produktdesigner
$34.4K
Produktchef
$279K
Projektledare
$116K
Försäljning
$80.6K
Lösningsarkitekt
$209K
Teknisk programchef
$61.1K
FAQ

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Dow הוא Finansanalytiker at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $417,900. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Dow הוא $107,460.

