Dotdash Meredith Mjukvaruingenjör Löner i Canada

Mjukvaruingenjör-ersättning in Canada på Dotdash Meredith varierar från CA$48.3K per year för Software Engineer 1 till CA$113K per year för Software Engineer 2. Det yearliga medianersättningspaketet in Canada uppgår till CA$84.5K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Dotdash Merediths totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer 1
(Instegsnivå)
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senaste löneinlämningar
Inga löner hittades
Vilka är karriärnivåerna på Dotdash Meredith?

Inkluderade titlar

Backend Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Dotdash Meredith in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$120,928. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Dotdash Meredith för Mjukvaruingenjör rollen in Canada är CA$84,541.

Andra resurser