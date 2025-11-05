Mjukvaruingenjör-ersättning in Canada på Dotdash Meredith varierar från CA$48.3K per year för Software Engineer 1 till CA$113K per year för Software Engineer 2. Det yearliga medianersättningspaketet in Canada uppgår till CA$84.5K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Dotdash Merediths totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer 1
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
