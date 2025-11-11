Företagskatalog
Dotdash Meredith
Medianersättningspaketet för UX-designer in United States på Dotdash Meredith uppgår till $122K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Dotdash Merediths totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/11/2025

Medianpaket
Dotdash Meredith
UX Designer
New York, NY
Totalt per år
$122K
Nivå
L2
Grundlön
$117K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
År på företaget
4 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Dotdash Meredith?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en UX-designer på Dotdash Meredith in United States ligger på en årlig total ersättning på $159,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Dotdash Meredith för UX-designer rollen in United States är $122,000.

