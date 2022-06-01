Företagskatalog
dormakaba
Arbetar du här? Gör anspråk på ditt företag

dormakaba Löner

dormakabas löneintervall sträcker sig från $18,526 i total kompensation per år för en Maskinvaruingenjör på den nedre änden till $170,056 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på dormakaba. Senast uppdaterad: 8/17/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet $30K+ (ibland $300K+) ökningar.Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av de verkliga experterna - rekryterare som gör det dagligen.

Maskinvaruingenjör
$18.5K
IT-teknolog
$147K
Produktdesigner
$70.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Mjukvaruutvecklare
$89.4K
Chef för mjukvaruutveckling
$170K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v dormakaba je Chef för mjukvaruutveckling at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $170,056. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v dormakaba je $89,367.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för dormakaba

Relaterade företag

  • Microsoft
  • Apple
  • Stripe
  • Uber
  • Netflix
  • Se alla företag ➜

Andra resurser