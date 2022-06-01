Domino Data Lab Löner

Företagskatalog
Domino Data Labs löner varierar från $165,825 i total ersättning per år för en Teknisk skribent i den lägre delen till $497,376 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Domino Data Lab. Senast uppdaterad: 10/14/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $208K
Produktchef
Median $240K
Datavetare
$247K

Finansanalytiker
$229K
Produktdesigner
$191K
Rekryterare
$229K
Chef för mjukvaruingenjörer
$497K
Lösningsarkitekt
$171K
Teknisk skribent
$166K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Domino Data Lab omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Domino Data Lab är Chef för mjukvaruingenjörer at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $497,376. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Domino Data Lab är $228,850.

