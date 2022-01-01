Företagskatalog
Dolby Laboratories
Dolby Laboratories Löner

Dolby Laboratoriess löneintervall sträcker sig från $87,720 i total kompensation per år för en Personal på den nedre änden till $537,300 för en Chef för verksamhetsoperationer på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Dolby Laboratories. Senast uppdaterad: 8/17/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Forskningsvetenskapare

Produktchef
P3 $208K
P4 $265K
Chef för verksamhetsoperationer
$537K

Affärsutveckling
$400K
Datavetare
$299K
Elektroingenjör
$122K
Finansanalytiker
$249K
Maskinvaruingenjör
$188K
Personal
$87.7K
IT-teknolog
$250K
Marknadsföring
$292K
Marknadsföringsoperationer
$381K
Produktdesigner
$183K
Projektledare
$116K
Försäljning
$151K
Försäljningsingenjör
$208K
Lösningsarkitekt
$138K
Teknisk programchef
$152K
Intjäningsschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Dolby Laboratories omfattas RSUs av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (25.00% årligen)

FAQ

Kõrgeima palgaga roll Dolby Laboratories on Chef för verksamhetsoperationer at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $537,300. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Dolby Laboratories mediaan aastane kogukompensatsioon on $208,158.

