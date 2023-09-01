Företagskatalog
Dojo Löner

Dojos löneintervall sträcker sig från $66,060 i total kompensation per år för en IT-teknolog på den nedre änden till $154,726 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Dojo. Senast uppdaterad: 8/17/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $129K

Fullstack-mjukvaruingenjör

Chef för mjukvaruutveckling
Median $155K
Datavetare
$89.8K

IT-teknolog
$66.1K
Produktdesigner
$107K
Produktchef
$117K
FAQ

