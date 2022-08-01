Docket Löner

Dockets löner varierar från $29,039 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $69,301 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Docket . Senast uppdaterad: 9/12/2025