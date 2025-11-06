Företagskatalog
DNV
DNV Mjukvaruingenjör Löner i Greater Oslo Region

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Oslo Region på DNV uppgår till NOK 676K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för DNVs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Medianpaket
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Totalt per år
NOK 676K
Nivå
L1
Grundlön
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonus
NOK 0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
1 År
Senaste löneinlämningar
Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på DNV in Greater Oslo Region ligger på en årlig total ersättning på NOK 902,220. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på DNV för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Oslo Region är NOK 675,840.

