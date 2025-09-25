Företagskatalog
DJI
DJI Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in China på DJI uppgår till CN¥720K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för DJIs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/25/2025

Medianpaket
company icon
DJI
Software Engineer
Guangdong, GD, China
Totalt per år
CN¥720K
Nivå
T3
Grundlön
CN¥720K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på DJI?

CN¥1.15M

Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på DJI in China ligger på en årlig total ersättning på CN¥1,863,298. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på DJI för Mjukvaruingenjör rollen in China är CN¥719,500.

Andra resurser