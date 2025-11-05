Företagskatalog
Direct Line Group
Direct Line Group Mjukvaruingenjör Löner i Greater London Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater London Area på Direct Line Group uppgår till £55K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Direct Line Groups totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Medianpaket
Direct Line Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Totalt per år
£55K
Nivå
L3
Grundlön
£51.4K
Stock (/yr)
£514.2
Bonus
£3.1K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
6 År
Vilka är karriärnivåerna på Direct Line Group?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Direct Line Group in Greater London Area ligger på en årlig total ersättning på £72,857. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Direct Line Group för Mjukvaruingenjör rollen in Greater London Area är £52,891.

Andra resurser