Dexterity
Dexterity Mjukvaruingenjör Löner i San Francisco Bay Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in San Francisco Bay Area på Dexterity uppgår till $140K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Dexteritys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Medianpaket
company icon
Dexterity
Robotics Engineer 2
Redwood City, CA
Totalt per år
$140K
Nivå
2
Grundlön
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på Dexterity?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Dexterity omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Dexterity in San Francisco Bay Area ligger på en årlig total ersättning på $220,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Dexterity för Mjukvaruingenjör rollen in San Francisco Bay Area är $126,800.

