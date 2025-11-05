Mjukvaruingenjör-ersättning in Spain på Deutsche Telekom varierar från €36.3K per year till €80.3K. Det yearliga medianersättningspaketet in Spain uppgår till €58.6K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Deutsche Telekoms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€59.6K
€59.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
