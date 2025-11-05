Företagskatalog
Deutsche Telekom
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Hungary

Deutsche Telekom Mjukvaruingenjör Löner i Hungary

Mjukvaruingenjör-ersättning in Hungary på Deutsche Telekom varierar från HUF 12.91M per year för Software Engineer till HUF 19.6M per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Hungary uppgår till HUF 12.41M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Deutsche Telekoms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Junior Software Engineer
(Instegsnivå)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.91M
HUF 12.38M
HUF 0
HUF 521K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Visa 1 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer
Block logo
+HUF 20.14M
Robinhood logo
+HUF 30.91M
Stripe logo
+HUF 6.95M
Datadog logo
+HUF 12.16M
Verily logo
+HUF 7.64M
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra
Vilka är karriärnivåerna på Deutsche Telekom?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Backend Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Deutsche Telekom in Hungary ligger på en årlig total ersättning på HUF 22,534,265. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Deutsche Telekom för Mjukvaruingenjör rollen in Hungary är HUF 12,796,125.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Deutsche Telekom

Relaterade företag

  • Sprint
  • Vodafone
  • TELUS
  • BT
  • Singtel
  • Se alla företag ➜

Andra resurser