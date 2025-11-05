Mjukvaruingenjör-ersättning in Greece på Deutsche Telekom varierar från €35.6K per year för Software Engineer till €26.2K per year för Lead Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Greece uppgår till €29.2K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Deutsche Telekoms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
