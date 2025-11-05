Mjukvaruingenjör-ersättning in Germany på Deutsche Telekom varierar från €41.1K per year för Junior Software Engineer till €131K per year för Principal Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Germany uppgår till €66.5K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Deutsche Telekoms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Junior Software Engineer
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
