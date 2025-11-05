Företagskatalog
Deutsche Bahn
Deutsche Bahn Mjukvaruingenjör Löner i Greater Rhine-Main Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Rhine-Main Area på Deutsche Bahn uppgår till €65.1K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Deutsche Bahns totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Medianpaket
company icon
Deutsche Bahn
Devops Engineer
hidden
Totalt per år
€65.1K
Nivå
L2
Grundlön
€64.1K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€1K
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
11+ År
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Deutsche Bahn in Greater Rhine-Main Area ligger på en årlig total ersättning på €106,746. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Deutsche Bahn för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Rhine-Main Area är €60,513.

