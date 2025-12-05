Företagskatalog
DEPT
DEPT Produktdesigner Löner

Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för DEPTs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/5/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$106K - $123K
Switzerland
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$97.7K$106K$123K$137K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på DEPT?

Inkluderade titlar

UX-designer

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesigner på DEPT in Switzerland ligger på en årlig total ersättning på CHF 110,957. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på DEPT för Produktdesigner rollen in Switzerland är CHF 79,255.

Andra resurser

