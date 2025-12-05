Företagskatalog
Depop
Depop Produktchef Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Produktchef in United Kingdom på Depop varierar från £94.7K till £132K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Depops totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/5/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$137K - $161K
United Kingdom
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$128K$137K$161K$178K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på Depop?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på Depop in United Kingdom ligger på en årlig total ersättning på £131,959. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Depop för Produktchef rollen in United Kingdom är £94,740.

Andra resurser

