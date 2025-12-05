Företagskatalog
Den genomsnittliga totalersättningen för Managementkonsult in Singapore på Dentsu varierar från SGD 124K till SGD 170K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Dentsus totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/5/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$104K - $124K
Singapore
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$96.2K$104K$124K$132K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på Dentsu?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Managementkonsult på Dentsu in Singapore ligger på en årlig total ersättning på SGD 169,985. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Dentsu för Managementkonsult rollen in Singapore är SGD 124,163.

