Företagskatalog
Dentons
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Kundservice

  • Alla Kundservice löner

Dentons Kundservice Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Kundservice in Russia på Dentons varierar från RUB 4.1M till RUB 5.82M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Dentonss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/5/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$60.8K - $72K
Russia
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$53.5K$60.8K$72K$75.9K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Kundservice inlämningars hos Dentons för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön


Bidra
Vilka är karriärnivåerna på Dentons?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Kundservice erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Kundservice på Dentons in Russia ligger på en årlig total ersättning på RUB 5,819,493. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Dentons för Kundservice rollen in Russia är RUB 4,098,947.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Dentons

Relaterade företag

  • Dropbox
  • Uber
  • Airbnb
  • Netflix
  • Apple
  • Se alla företag ➜

Andra resurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dentons/salaries/customer-service.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.