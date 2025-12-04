Företagskatalog
Democratic National Committee Försäljning Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Försäljning in United States på Democratic National Committee varierar från $74.7K till $106K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Democratic National Committees totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/4/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$84.6K - $96.3K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Försäljning på Democratic National Committee in United States ligger på en årlig total ersättning på $106,200. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Democratic National Committee för Försäljning rollen in United States är $74,700.

