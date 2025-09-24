Företagskatalog
Demant
Demant Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Denmark på Demant uppgår till DKK 750K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Demants totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Medianpaket
company icon
Demant
Senior Dsp Engineer
Copenhagen , SK, Denmark
Totalt per år
DKK 750K
Nivå
M3
Grundlön
DKK 750K
Stock (/yr)
DKK 0
Bonus
DKK 0
År på företaget
8 År
Års erfarenhet
8 År
Vilka är karriärnivåerna på Demant?

DKK 1.06M

Senaste löneinlämningar
Senaste löneinlämningar

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Bidra

Vanliga frågor

أعلى حزمة راتب لوظيفة Mjukvaruingenjör في Demant in Denmark تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره DKK 873,637. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Demant لوظيفة Mjukvaruingenjör in Denmark هو DKK 595,170.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Demant

